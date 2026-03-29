Mamma e bimbo trovati morti nel lago a Castelguglielmo vicino Rovigo ipotesi omicidio - suicidio | cosa emerge

Una donna e il suo bambino sono stati trovati senza vita nel lago vicino a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. Secondo le indagini, la madre si sarebbe immersa in acqua dopo aver lasciato il passeggino fuori da un'area transennata. Le autorità stanno valutando diverse ipotesi, tra cui quella di un gesto volontario. Le forze dell’ordine stanno conducendo approfondimenti sul caso.

Sul caso della mamma e del bambino di un anno trovati morti nel lago artificiale a cavallo tra Canda e Castelguglielmo, in provincia di Rovigo, l’ipotesi principale è quella dell’omicidio-suicidio. La donna si sarebbe immersa in acqua con il figlio tra le braccia. L’ipotesi di omicidio-suicidio Come riporta il Corriere della Sera, la mamma avrebbe lasciato il passeggino del figlio, di poco più di un anno, fuori dall’area transennata del bacino di laminazione a cavallo tra Canda e Castelguglielmo, avrebbe forzato l’ingresso, parrebbe tagliando la rete di recinzione, e avrebbe portato con sé il figlioletto dentro l’area recintata. Poi si sarebbe immersa nel lago artificiale profondo solo un paio di metri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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