Rinvenuti in un lago di Castelguglielmo vicino Rovigo i cadaveri di una donna e di un bimbo il giallo

Nelle acque di un laghetto artificiale vicino a Rovigo sono stati trovati i corpi di una donna e di un bambino. La scoperta è stata fatta questa mattina, e al momento sono in corso le operazioni di polizia per chiarire le cause del decesso. La zona è stata delimitata e sono stati avviati gli accertamenti necessari.

Macabra scoperta in un laghetto artificiale in provincia di Rovigo: dalle acque sono emersi i cadaveri di una donna e di un bimbo. Le prime indagini. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Rinvenuti in un lago di Castelguglielmo vicino Rovigo i cadaveri di una donna e di un bimbo, il giallo Articoli correlati Una donna e un bimbo di un anno trovati morti in un laghetto artificiale: la tragedia vicino a RovigoUna donna e un bimbo di circa un anno sono stati trovati morti in un laghetto artificiale: i cadaveri sono stati già recuperati dai Vigili del Fuoco. Rovigo, donna e bimbo di un anno trovati morti in laghetto artificialeUna donna e un bambino di circa un anno sono stati trovati in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. Una raccolta di contenuti su Rinvenuti in un lago di Castelguglielmo... Discussioni sull' argomento Nel lago di Neuchâtel è stato trovato un carico romano dal valore inestimabile; Piacenza, due cadaveri nel Po rinvenuti in poche ore e a 200 metri distanza l'uno dall'altro; Due bimbi trovati con le madri in un bosco: vivevano in una comunità con un santone?. Sono stati rinvenuti, a seguito di segnalazione da parte di alcuni cittadini, 8 cuccioli meticci nella Frazione di Paganica in Località Pontignone. Operatori e volontari hanno immediatamente allertato il Servizio Veterinario della Asl e il Comune dell’Aquila per pr - facebook.com facebook Gli #oggettismarriti e rinvenuti a #Trento nelle ultime due settimane: per informazioni è possibile telefonare allo 0461-884351 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 x.com