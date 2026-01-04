Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani lunedì 5 gennaio | le regioni a rischio

Per lunedì 5 gennaio, un’allerta meteo gialla segnala temporali e condizioni di maltempo su alcune regioni italiane. Sono previste piogge nelle zone del Centro-Sud e nevicate sull’Appennino. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti delle autorità locali e adottare le necessarie precauzioni per la sicurezza durante questa fase di condizioni meteorologiche avverse.

Prosegue la fase di maltempo che sta interessando l'Italia, attese piogge sulle regioni del Centro-Sud e nevicate sull'Appennino. Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto l'allerta gialla in 8 regioni per domani, lunedì 5 gennaio.

