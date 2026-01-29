Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 30 gennaio | le regioni a rischio
Domani, il Nord Italia si sveglia sotto una nuova allerta meteo gialla. La Protezione Civile ha emesso il bollettino, prevedendo temporali che coinvolgeranno cinque regioni. Le condizioni del tempo si aggravano, e le autorità invitano alla massima attenzione.
La Protezione Civile nel bollettino di criticità meteo-idro ha valutato per la giornata di domani, venerdì 30 gennaio, una nuova allerta meteo gialla a causa del rischio temporali su cinque regioni.🔗 Leggi su Fanpage.it
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 8 gennaio: le regioni a rischio
Domani, 8 gennaio, è prevista un’allerta meteo gialla per temporali su Sicilia e Puglia.
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 30 dicembre 2025: le regioni a rischio
Per domani, 30 dicembre 2025, la Protezione civile ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali in due regioni italiane.
