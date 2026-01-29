Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 30 gennaio | le regioni a rischio

Da fanpage.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, il Nord Italia si sveglia sotto una nuova allerta meteo gialla. La Protezione Civile ha emesso il bollettino, prevedendo temporali che coinvolgeranno cinque regioni. Le condizioni del tempo si aggravano, e le autorità invitano alla massima attenzione.

La Protezione Civile nel bollettino di criticità meteo-idro ha valutato per la giornata di domani, venerdì 30 gennaio, una nuova allerta meteo gialla a causa del rischio temporali su cinque regioni.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Protezione Civile 30 gennaio

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 8 gennaio: le regioni a rischio

Domani, 8 gennaio, è prevista un’allerta meteo gialla per temporali su Sicilia e Puglia.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 30 dicembre 2025: le regioni a rischio

Per domani, 30 dicembre 2025, la Protezione civile ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali in due regioni italiane.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Protezione Civile 30 gennaio

Argomenti discussi: Maltempo: allerta meteo gialla per pioggia e mareggiate; Maltempo, allerta meteo da arancione a gialla in quasi tutta Italia: regioni a rischio; Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali; Maltempo, domani allerta meteo arancione in Sardegna, gialla in 9 Regioni.

maltempo allerta meteo giallaMaltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 30 gennaio: le regioni a rischioLa Protezione Civile nel bollettino di criticità meteo-idro ha valutato per la giornata di domani, venerdì 30 gennaio, una nuova allerta meteo gialla ... fanpage.it

maltempo allerta meteo giallaAllerta meteo arancione e gialla il 29 gennaio 2026 in Italia: le regioni e zone interessateNuovo stato di allerta meteo arancione e gialla per giovedì 29 gennaio 2026 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio maltempo e criticità. meteo.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.