Una forte perturbazione sta attraversando l’Italia, portando venti che superano i 90 kmh e nevicate che interessano anche le zone di pianura. La situazione meteorologica sta causando disagi e si segnala un livello di allerta elevato su molte regioni. Le condizioni sono in rapido peggioramento in vista della festività pasquale.

Una violenta ondata di maltempo sta per investire l’Italia con raffiche di vento superiori ai 90 kmh e neve che scenderà fino a quote molto basse, proprio mentre si avvicina la Pasqua. Gli esperti prevedono un clima pienamente invernale tra fine marzo e inizio aprile, con un vortice ciclonico che si sposterà dallo Ionio al Centro-Sud. La situazione meteo promette di essere particolarmente severa: il primo peggioramento è atteso già lunedì 30 marzo, ma il cuore della tempesta colpirà martedì 31 marzo e mercoledì 1 aprile, portando piogge intense e nevicate sull’Appennino. Le regioni costiere e pianeggianti non saranno risparmiate da questa sferzata di Bora e Grecale che investirà quasi tutto il Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo a Pasqua: vento a 90 km/h e neve in pianura, allerta totale

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