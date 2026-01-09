Neve in pianura e vento fino a 100 km orari | weekend da brividi in Emilia Romagna

Neve in pianura e venti fino a 100 km/h caratterizzano il fine settimana in Emilia Romagna. La regione si trova ad affrontare condizioni meteorologiche estreme, con temperature rigide e venti intensi che influenzano la quotidianità. Questi eventi climatici richiedono attenzione e precauzioni per garantire la sicurezza di cittadini e attività locali durante i prossimi giorni.

Bologna, 9 gennaio 2026 – Pur senza scomodare le temperature siberiane che in passato colpirono l’ Emilia Romagna nei primi giorni dell’anno, il 2026 si è presentato con un ghiacciato biglietto da visita col quale non è affatto semplice convivere. Anche perché pure per i prossimi giorni lo scenario non pare discostarsi molto da quanto visto a partire dall’ Epifania: tra oggi e domani è infatti previsto l’arrivo della quarta perturbazione dell’anno destinata a impattare anche sul territorio regionale. Altra neve in arrivo: a che quota e dove. Neve in pianura in Romagna. Neve caduta e rischio ghiaccio . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

