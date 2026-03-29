Lucescu si sente male durante l'allenamento della Romania | è ricoverato in ospedale come sta

Durante l’allenamento della nazionale romena, l’allenatore ha accusato un malore e si è sentito male. È stato necessario l’intervento dell’ambulanza, che lo ha portato in ospedale. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulle sue condizioni di salute. La squadra e lo staff sono stati informati dell’accaduto.

Durante l'ultima riunione tecnica della Romania Lucescu si è sentito male davanti alla sua squadra: è intervenuta l'ambulanza e adesso è ricoverato in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Calcio, Romania: paura per Lucescu, ricoverato in ospedale Si sente male durante l’allenamento di Muay Thai: morto a Roma il maresciallo Lorenzo VernaglioneSulla morte di Lorenzo Vernaglione è stata aperta un'indagine per omicidio colposo: un atto dovuto per compiere tutti gli accertamenti necessari e... Tutto quello che riguarda Lucescu si sente male durante l 8217... Lucescu, che paura! Malore in ritiro con la Romania, ma arrivano rassicurazioni sulle sue condizioni di salute. Ecco come sta il tecnicoLucescu, che paura! Malore in ritiro con la Romania, ma arrivano rassicurazioni sulle sue condizioni di salute. Ecco come sta il tecnico ... calcionews24.com Lucescu sviene durante la riunione tecnica, il c.t. della Romania ricoverato in ospedale: come staL'allenatore, oggi ottantenne, aveva lasciato l'ospedale pochi giorni fa per il playoff mondiale poi perso con la Turchia. I medici dell’ambulanza sono riusciti a stabilizzare le sue condizioni ... corriere.it