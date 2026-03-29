Macron condanna blocco a Pizzaballa | sicurezza contro culto

Il presidente francese ha commentato negativamente il blocco alla chiesa di Pizzaballa a Gerusalemme, ritenendo che le restrizioni della polizia israeliana abbiano aumentato la tensione nella zona. La situazione a Gerusalemme si è intensificata con l’inasprimento delle misure di sicurezza, che hanno portato a una risposta critica da parte del leader francese.

La tensione a Gerusalemme sale di livello mentre il presidente francese Emmanuel Macron esprime un forte disappunto per le restrizioni imposte dalla polizia israeliana. L’autorità di sicurezza ha impedito al cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino della città santa, di accedere alla Chiesa del Santo Sepolcro per celebrare la Messa delle Palme. Questa decisione arriva in un momento critico, con il conflitto regionale che si allarga verso l’Iran, rendendo l’accesso ai luoghi sacri una questione di sicurezza complessa. L’impatto sul Pellegrinaggio e la Sicurezza. Il blocco operativo non è casuale ma risponde a valutazioni tattiche precise fatte dalle forze dell’ordine israeliane. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Macron condanna blocco a Pizzaballa: sicurezza contro culto Articoli correlati Da Meloni a Macron, tutti contro Israele: “Lo stop a Pizzaballa viola la libertà di culto”. E Tajani convoca l’ambasciatoreLa decisione delle autorità israeliane di impedire al cardinale Pierbattista Pizzaballa di celebrare la messa della Domenica delle Palme nel Santo... Commenti razzisti sulla moschea a Foggia, la condanna di Strippoli: "Libertà di culto prevista dalla Costituzione"Il consigliere comunale interviene sul progetto della moschea pubblica in città, che ha acceso il dibattito, ma anche i commenti carichi di razzismo...