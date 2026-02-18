Commenti razzisti sulla moschea a Foggia la condanna di Strippoli | Libertà di culto prevista dalla Costituzione

A Foggia, alcuni commenti razzisti sulla prevista apertura di una moschea hanno scatenato polemiche. La causa principale è la discussione pubblica riguardo all’installazione di un luogo di culto musulmano nel centro della città. Tra i commenti diffusi online, alcuni esprimevano commenti offensivi e discriminatori, alimentando tensioni tra cittadini. La condanna più netta è arrivata dall’assessore Strippoli, che ha ricordato come la libertà di culto sia garantita dalla Costituzione italiana. La vicenda ha acceso un acceso dibattito tra sostenitori e oppositori.

Il consigliere comunale interviene sul progetto della moschea pubblica in città, che ha acceso il dibattito, ma anche i commenti carichi di razzismo e odio sui social La futura istituzione di una moschea pubblica a Foggia ha acceso il dibattito. E, come spesso accade di fronte ad argomenti delicati e, contestualmente, divisivi, c'è sempre una percentuale di persone che supera il limite: "Leggere certi commenti carichi di odio, razzismo e xenofobia in merito all'avvio dell'iter ministeriale (non c'entrano le solite offese alla sindaca) per l'istituzione di una moschea a Foggia è profondamente amareggiante", è il commento del consigliere comunale Francesco Strippoli.