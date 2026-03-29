Durante un controllo delle forze dell’ordine in un hotel di Roma, è stato effettuato un intervento che ha portato alla presenza di numerosi agenti. La scena ha attirato l’attenzione di persone presenti e ha generato reazioni politiche. La questura ha successivamente rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alle operazioni svolte, senza fare riferimenti a eventuali collegamenti con figure pubbliche.

Un controllo delle forze dell’ordine in un hotel di Roma ha riacceso il confronto politico. Al centro dell’episodio c’è Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, che nelle prime ore del mattino ha riferito pubblicamente quanto accaduto, collegando la vicenda a una segnalazione dall’estero e sollevando dubbi sul piano istituzionale. Secondo quanto indicato, l’attività sarebbe stata attivata a seguito di un input proveniente dalla Germania. Un dettaglio che, dopo le dichiarazioni dell’europarlamentare, ha contribuito ad alimentare l’attenzione sulla dinamica del controllo e sulla sua motivazione. Controllo di polizia in hotel a Roma: la ricostruzione di Ilaria Salis. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ma quale Meloni”: Blitz della polizia a Salis, interviene la questura

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