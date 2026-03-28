Durante una serata in hotel, una donna ha denunciato di essere stata sorpresa dalla polizia nella sua stanza, urlando contro il regime e accusando una perquisizione. La Questura ha successivamente chiarito che si è trattato semplicemente di una procedura di sicurezza, negando che ci fosse stata una perquisizione. La notizia ha attirato l’attenzione sui social e tra i media locali.

Tanto rumore per nulla. Era una procedura di sicurezza, ma Ilaria Salis grida subito al regime e al pericolo fascismo. L’europarlamentare di Avs è stata destinataria nella mattinata di sabato di un controllo preventivo da parte delle forze dell’ordine in vista della piazza di oggi a Roma indetta dal gruppo “ No Kings Italia ”, che ha come slogan mandare a casa il governo Meloni. Un corteo ad altissimo rischio che chiama insieme esponenti di Askatasuna e altre reti antagoniste. Ma si prevede anche una forte componente anarchica. Corteo no Kings, controllo preventivo Polizia in stanza hotel Ilaria Salis. “L’Italia è ormai un regime”, scrive l’... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ilaria Salis urla al regime: “La polizia nella mia stanza in hotel”. Ma la Questura smonta la cagnara: “Nessuna perquisizione”

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