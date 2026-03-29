Ma perché ce l’avete tutti con Sami Zayn?

Dopo la recente vittoria dello US Championship a Smackdown, Sami Zayn si trova al centro di polemiche e critiche da parte di alcuni membri del pubblico e degli addetti ai lavori. La conquista del titolo ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni che manifestano ostilità nei confronti del wrestler. La situazione ha generato discussioni sui social e nelle community dedicate al wrestling, creando un clima di tensione attorno alla figura di Zayn.

Può la vittoria di una cintura far affiorare (o riaffiorare) l’astio per un wrestler? È quanto sta accadendo in queste ore nei confronti di Sami Zayn dopo la conquista dello Us Championship a Smackdown. Devo dire, piuttosto sorprendente. Mi sarei aspettato che Carmelo Hayes arrivasse a Wrestlemania imbattuto, per poi cedere a favore di qualcuno che potesse iniziare una nuova fase. Magari a quel Trick Williams che da mesi – in maniera inaspettata ma anche significativa – ha messo la freccia ed è in corsia di sorpasso nei confronti del suo ex protetto. Sami Zayn nuovo campione. E partono le critiche. Persino le prese in giro: Sami Hogan è il minimo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Ma perché ce l’avete tutti con Sami Zayn? Articoli correlati WWE: I fan si ribellano a Sami ZaynNella puntata di SmackDown di venerdì 27 marzo è successo qualcosa di inatteso che ha creato una profonda spaccatura nel fandom WWE: Sami Zayn, con... Sami Zayn lotta per conquistare il WWE ChampionshipNel panorama WWE il WWE Championship resta nelle mani del campione in carica, con le dinamiche tra titolare, sfidanti e strategie di avvicinamento... WWE Saturday Night’s Main Event XLIII Review: The Good, The Bad, The Chaos!