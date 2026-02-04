Nicola Peltz Beckham parla il padre della moglie di Brooklyn | Non vedo l’ora che abbiano un lungo

L’aria fredda di West Palm Beach ha portato una novità che sta facendo discutere. Il padre di Nicola Peltz Beckham ha rilasciato alcune dichiarazioni, parlando con entusiasmo del futuro della coppia formata da sua figlia e Brooklyn Beckham. Ha detto di non vedere l’ora che abbiano un lungo cammino insieme, lasciando intendere che ci sono grandi progetti all’orizzonte. La notizia ha già fatto il giro sui social e tra gli appassionati di gossip.

L’aria fredda di West Palm Beach ha accompagnato una dichiarazione che ha scosso i circuiti dell’intrattenimento internazionale. Nella mattinata del 4 febbraio 2026, durante la sessione di domande e risposte del forum *Invest Live* organizzato dal Wall Street Journal, Nelson Peltz, il miliardario americano proprietario di una delle più potenti holding finanziarie del paese, ha parlato per la prima volta in pubblico della delicata situazione che divide la sua famiglia da quella di David Beckham. Non con toni duri, non con riferimenti al passato, ma con una semplicità disarmante che ha colpito come un fulmine nel silenzio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

