Durante le ultime puntate del Serale di Amici 2026, si è verificato un nuovo confronto tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli. L’interazione ha coinvolto accuse e risposte dirette tra i due giudici, con riferimenti specifici alla performance di uno dei concorrenti. La discussione ha attirato l’attenzione dei telespettatori, evidenziando tensioni tra i membri della commissione.

Se pensavate che il Serale di Amici 2026 sarebbe stato una passeggiata di salute tra cover e coreografie, beh, vi sbagliavate di grosso. Al centro del ring, questa volta, non ci sono stati solo i ragazzi, ma un vero e proprio duello all’ultimo sangue tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli. E come ogni scontro che si rispetti, sono volate parole grosse, inviti a cena e paragoni onestamente incomprensibili. Il fuoco divampato una settimana fa non si è ancora spento, e tra la Prof e il Giudice la questione pare tutt’altro che chiusa. Pettinelli è stata apostrofata come una spaccia dischi, mentre oggi è il cantautore partenopeo a dover incassare il colpo: ma chi ha davvero ragione? Amici, un guanto di sfida fuori gara. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amici 2026, nuovo scontro tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli: “Non sei Damiano dei Maneskin”

Articoli correlati

Gigi D’Alessio contro Anna Pettinelli ad Amici: la lite e la stoccata definitivaScontro acceso tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli ad Amici: dalla valutazione di Lorenzo alla frecciata finale su chi crea davvero i successi...

Amici, Gigi D’Alessio conto Anna Pettinelli: “Tu i dischi li metti, io li faccio”(Adnkronos) – Confronto acceso nella prima puntata del serale di Amici tra Gigi D'Alessio e Anna Pettinelli.

Contenuti e approfondimenti su Anna Pettinelli

Temi più discussi: Amici 25 serale, cosa è successo: Anna Pettinelli punge Gigi D'Alessio, Cattelan non convince. Addio Opi, Antonio e Michele; Tu metti i dischi, io li faccio. Gigi D'Alessio contro Anna Pettinelli ad Amici; Amici 25, riassunto ed eliminati prima puntata del Serale. Scontro Pettinelli-D'Alessio: Io i dischi li faccio, Annalisa ospite; Gigi D’Alessio gela Anna Pettinelli: Tu i dischi li metti, io invece li faccio. Stai tranquilla.

Serale Amici 25, Gigi D’Alessio gela Anna Pettinelli: Tu metti i dischi, io li faccioPrimo scontro nel Serale di Amici 25 tra Gigi D'Alessio e Anna Pettinelli: il cantante napoletano sbotta dopo alcune parole della speaker. mondotv24.it

Gigi D’Alessio zittisce Anna Pettinelli con una risposta taglienteAmici 25 Serale, debutto di fuoco con scontro D’Alessio–Pettinelli Nel debutto del Serale di Amici 25, andato in onda sabato 21 marzo 2026 dagli studi ... assodigitale.it

SCINTILLE AL SERALE DI AMICI Il serale si accende subito Tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli volano parole che non passano inosservate! Gigi difende Lorenzo senza mezzi termini: “Non ha sbagliato nulla… io i dischi li faccio.” Anna non ci sta e ri - facebook.com facebook

Anna Pettinelli: "Noi speaker i successi li creiamo." Gigi D'Alessio: "No. Voi li trasmettete. Noi li creiamo." Fine della discussione. #Amici25 #GigiDAlessio #Serale x.com