Canzonissima Elettra Lamborghini risponde a Simona Izzo | Ma chi se ne frega vaffa**o Ulisse

Durante la trasmissione Canzonissima, Elettra Lamborghini si è commossa ricordando la sua cavalla Lolita. Quando Simona Izzo ha spostato l'attenzione sul suo abbigliamento, l'artista ha risposto con una frase diretta, usando un'espressione colorita. La discussione ha attirato l'attenzione sui momenti di tensione tra i partecipanti.

A Canzonissima Elettra Lamborghini si commuove ricordando la cavalla Lolita e quando Simona Izzo sposta l'attenzione sul suo vestito lei si ribella a modo suo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Un’Elettra che non avete mai visto prima! No ragazzi, dovete assolutamente vedere questa esibizione di Elettra Lamborghini che dedica “Alta marea” alla sua cavalla Lolita. Bravissima, emozionante e commovente #Canzonissima #ElettraLamborghini x.com