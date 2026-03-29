A Longiano e San Mauro Pascoli si piange la morte di David Riondino, figura nota nel panorama culturale italiano. Cantautore, attore, regista, poeta e scrittore, Riondino è deceduto lasciando un vuoto tra amici e conoscenti. La notizia ha suscitato grande cordoglio nella valle del Rubicone, dove era molto conosciuto e apprezzato.

Cesena, 29 marzo 2026 – La valle del Rubicone è in lutto per la scomparsa di David Riondino, cantautore, attore, regista, poeta e scrittore italiano. Tanti gli spettacoli che ha fatto nella sua lunga e applaudita carriera soprattutto a Longiano, amico dell’ex sindaco Sandro Pascucci, dove aveva anche preso casa e a San Mauro Pascoli con tanti eventi a Casa Pascoli e soprattutto a Villa Torlonia. Dice Sandro Pascucci: “A pochi giorni dalla perdita di Gino Paoli un altro amico mio, di Longiano e di tutto il territorio se ne è andato. David si può considerare un animatore della esperienza longianese delle residenze nel Teatro Petrella e lui qui ha vissuto per più anni, prima assieme alla sua fidanzata Sabina Guzzanti, poi come protagonista di tante attività spettacolari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lutto a Longiano e San Mauro Pascoli per David Riondino: “Un amico della Romagna”

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