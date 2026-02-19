sicurezza a san mauro pascoli quattro incontri per i cittadini

A San Mauro Pascoli, il recente aumento di piccoli furti ha spinto il Comune a organizzare quattro incontri sulla sicurezza. L’obiettivo è coinvolgere i cittadini e rispondere alle loro preoccupazioni. Gli incontri si svolgono nelle prossime settimane, con la presenza di rappresentanti della Polizia Locale e dei Carabinieri. Durante le sessioni, verranno fornite indicazioni pratiche per migliorare la sicurezza delle abitazioni e delle strade. La partecipazione è aperta a tutti i residenti interessati a conoscere le strategie di prevenzione.

Quattro incontri dedicati alla sicurezza a San Mauro Pascoli e Mare, organizzati dal Comune di San Mauro Pascoli in collaborazione con il Comando di Polizia Locale e la Stazione dei Carabinieri di San Mauro Pascoli. L'iniziativa vede la partecipazione attiva del Centro Sociale 'I Sempra Zovan' e della Pro Loco di San Mauro Mare, e ha l'obiettivo di offrire ai cittadini un momento di ascolto e condivisione con le Forze dell'Ordine, ma soprattutto di fornire strumenti pratici per prevenire i reati e per affrontare con maggiore consapevolezza i rischi legati alla microcriminalità e ai raggiri che, sempre più spesso, colpiscono le fasce più fragili della popolazione e non solo.

A San Mauro Pascoli un ciclo di incontri sulla sicurezza: "Primo presidio è il controllo sociale dei cittadini"A San Mauro Pascoli, il Comune ha avviato un ciclo di incontri sulla sicurezza dopo che alcuni cittadini hanno segnalato un aumento di episodi di vandalismo e microcriminalità nelle vie centrali.

