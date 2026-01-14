Serata di presentazione della Comunità energetica rinnovabile di San Mauro Pascoli

Lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 20:30 presso il Palazzo del Turismo “Arcobaleno” di San Mauro Mare si svolgerà “Energia in Comune”, l’evento di presentazione della prima Comunità Energetica di San Mauro Pascoli. Un’occasione per conoscere il progetto e le iniziative volte a promuovere l’autonomia energetica e la sostenibilità nel territorio. L’incontro è aperto a cittadini e stakeholder interessati a condividere idee e prospettive.

