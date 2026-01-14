Serata di presentazione della Comunità energetica rinnovabile di San Mauro Pascoli
Lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 20:30 presso il Palazzo del Turismo “Arcobaleno” di San Mauro Mare si svolgerà “Energia in Comune”, l’evento di presentazione della prima Comunità Energetica di San Mauro Pascoli. Un’occasione per conoscere il progetto e le iniziative volte a promuovere l’autonomia energetica e la sostenibilità nel territorio. L’incontro è aperto a cittadini e stakeholder interessati a condividere idee e prospettive.
Lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 20:30, al Palazzo del Turismo “Arcobaleno” di San Mauro Mare, si terrà l’evento “Energia in Comune”, una serata di presentazione della prima Comunità Energetica di San Mauro Pascoli. Interverranno il sindaco Moris Guidi, il Presidente della Cer Gianluca Evangelista. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
