Cercasi sentinelle dell' aria Unimore lancia un progetto di monitoraggio partecipato

8 gen 2026

Unimore avvia un progetto di monitoraggio partecipato dell’aria, coinvolgendo cittadini e comunità locali. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle nuove normative europee sulla qualità dell’aria, che entro il 2030 prevedono limiti più stringenti per gli inquinanti. La partecipazione attiva di

Entro il 2026 gli stati membri dell’Unione Europea sono chiamati a recepire la nuova direttiva sulla qualità dell’aria, che progressivamente porterà ad una sfidante riduzione dei limiti alle concentrazioni di inquinanti, che saranno pienamente in vigore dal 2030.In questo contesto il prossimo 21. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

