Le ’sentinelle’ del clima Monitoraggio dei roditori

Le ’sentinelle’ del clima sono piccoli roditori come l’arvicola delle nevi (Chionomys nivalis), che testimoniano i cambiamenti ambientali. Nel 2025, i tecnici del Parco delle Alpi Apuane hanno condotto un’indagine sulla loro presenza, contribuendo a un progetto nazionale di sequenziamento genomico. Questo monitoraggio aiuta a comprendere l’impatto del riscaldamento globale sulla biodiversità e sulla distribuzione delle specie nelle zone montane.

Un piccolo roditore che è cartina al tornasole del clima che cambia. E’ l’arvicola delle nevi e negli ultimi mesi del 2025 i tecnici faunistici del Parco delle Alpi Apuane hanno condotto un’indagine sulla sua presenza (nome scientifico Chionomys nivalis ) nella catena apuana, nell’ambito di un progetto nazionale sul sequenziamento genomico di specie di rilevanza conservazionistica. L’arvicola delle nevi è una specie di grande interesse naturalistico e scientifico, considerata un’importante indicatrice dei cambiamenti climatici. Roditore diffuso in Europa sud-occidentale e sud-orientale, in Italia è presente lungo tutto l’arco alpino, mentre nell’Appennino la sua distribuzione risulta frammentata e discontinua. 🔗 Leggi su Lanazione.it

