Giordana presenta uno spettacolo che include brani scritti per altri artisti, cover e sue composizioni. La cantante porterà sul palco del teatro il suo spettacolo domani sera, accompagnata da un’artista chiamata Angi. L’intero show si svolge a Milano, città che Giordana ha dichiarato come fonte principale di ispirazione.

Nel mondo di Giordana. È uno spettacolo che somma cose sue, canzoni scritte per altri, cover che la definiscono, quella che Angi porta domani sera sul palco del Manzoni. Un viaggio verso quelle latitudini in cui ‘Casa’, ‘’Stringimi più forte’, ‘Siccome sei’, o la “Tutt’apposto” duettata a suo tempo con Loredana Berté, convivono con “Accetto miracoli” di Tiziano Ferro, “Il nostro tempo” di Alessandra Amoroso, ma anche medley affacciati su altri repertori come quello dedicato a Mina. “J’étais pas fait pour le bonheur” e “Il nostro amore” le ha condivise con due superstar internazionali come Pascal Obispo e Sting. Trovano posto nello spettacolo? "Sì, anche se in forma più di omaggi che di duetti, perché non avendoli sul palco sarebbe un po’ complicato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’universo di Giordana: "Solo Milano mi ispira"

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