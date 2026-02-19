Rasmus Højlund ha dichiarato che continuerà a dare il massimo in campo, dopo aver trovato ispirazione nel modo di lavorare di Luciano Spalletti. La sua crescita con il Napoli si fa sentire, con gol e impegno che impressionano tifosi e allenatori. Højlund apprezza molto la mentalità vincente di Conte, che lo ha motivato a migliorarsi ogni giorno. Il giovane attaccante sta acquisendo fiducia e sicurezza, puntando a diventare un punto fermo della squadra. La sua evoluzione continua a sorprendere chi segue da vicino il club.

La stagione di Rasmus Højlund al Napoli sta delineando una crescita significativa, consolidando un ruolo da protagonista e riflettendo una maturazione continua sotto una guida tecnica che ne esalta le potenzialità. Il talento danese ha già mostrato affidabilità e capacità di incidere in più contesti, contribuendo in modo tangibile al percorso della squadra. Arrivato nel periodo in cui Lukaku era indisponibile, l'attaccante ha già totalizzato 12 gol tra tutte le competizioni, diventando un elemento fermo nello schieramento di squadra. Ha relatedto una presenza significativa, prendendo parte a numerosi gol e sostenendo la fase offensiva con continuità.

© Mondosport24.com - Hojlund: «Continuerò a tutto. Conte? Un leader straordinario, mi ispira la sua mentalità vincente»

