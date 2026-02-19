Hojlund | Continuerò a tutto Conte? Un leader straordinario mi ispira la sua mentalità vincente
Rasmus Højlund ha dichiarato che continuerà a dare il massimo in campo, dopo aver trovato ispirazione nel modo di lavorare di Luciano Spalletti. La sua crescita con il Napoli si fa sentire, con gol e impegno che impressionano tifosi e allenatori. Højlund apprezza molto la mentalità vincente di Conte, che lo ha motivato a migliorarsi ogni giorno. Il giovane attaccante sta acquisendo fiducia e sicurezza, puntando a diventare un punto fermo della squadra. La sua evoluzione continua a sorprendere chi segue da vicino il club.
La stagione di Rasmus Højlund al Napoli sta delineando una crescita significativa, consolidando un ruolo da protagonista e riflettendo una maturazione continua sotto una guida tecnica che ne esalta le potenzialità. Il talento danese ha già mostrato affidabilità e capacità di incidere in più contesti, contribuendo in modo tangibile al percorso della squadra. Arrivato nel periodo in cui Lukaku era indisponibile, l'attaccante ha già totalizzato 12 gol tra tutte le competizioni, diventando un elemento fermo nello schieramento di squadra. Ha relatedto una presenza significativa, prendendo parte a numerosi gol e sostenendo la fase offensiva con continuità. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Hojlund si racconta: «Continuerò a dare il massimo. Conte? Mentalmente fortissimo. Sono affascinato dalla sua mentalità. L’obiettivo…»Rasmus Højlund ha parlato della sua esperienza al Napoli, spiegando che il suo obiettivo è migliorare ogni giorno.
Chivu sicuro: «Inter, dobbiamo mantenere la mentalità vincente! Contro il Genoa mi aspetto una cosa»Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha sottolineato l’importanza di mantenere la mentalità vincente in vista della sfida contro il Genoa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Napoli, l'intervista a Rasmus Hojlund: Canteremo ancora l'inno della Champions; IL MATTINO - Napoli, Hojlund: Percepisco l'incredibile energia che sprigiona la città, tifosi? Fanno venire i brividi, l'urlo the Champions mi emoziona, spero di risentirlo, continuerò a dare il massimo per la squadra, Conte? Un vincitore seriale, per la lotta Scu; Hojlund: Conte è mentalmente fortissimo, sono affascinato da lui.
Napoli, Hojlund: Conte un serial winner. Non so dove saremmo arrivati senza infortuniProtagonista assoluto. Non c’è un altro modo di descrivere la prima stagione di Rasmus Hojlund con la maglia del Napoli. L’attaccante danese, arrivato in azzurro dopo l’infortunio di Lukaku nel pre-ca ... gianlucadimarzio.com
Hojlund: Ora amo Napoli e voglio tornare in Champions! Sono sfortunato col VAR. Scudetto? Inter formidabile, ma nulla è ancora scrittoIntervista a Rasmus Hojlund sul quotidiano Il Mattino! Oggi in edicola una lunga chiacchierata con l'attaccante danese del Napoli che ha parlato dei suoi primi sei mesi in maglia azzurra e degli obiet ... msn.com
IL MATTINO - Napoli, Hojlund: "Percepisco l'incredibile energia che sprigiona la città, tifosi Fanno venire i brividi, l'urlo "the Champions" mi emoziona, spero di risentirlo, continuerò a dare il massimo per la squadra, Conte Un vincitore... ift.tt/4NJo1Mg x.com
Rasmus Hojlund ha rilasciato un'intervista al Mattino: Il rapporto con la città di Napoli: "Non sto al centro ma ho una voglia matta di andare nei vicoli e nel cuore di Napoli ma so che non sarebbe semplice muoversi. Percepisco l’incredibile energia che sprigion facebook