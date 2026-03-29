In una gara conclusa con il secondo successo in due appuntamenti, il pilota ha raccontato di aver avuto una partenza difficile, ma di aver approfittato di alcune circostanze favorevoli per recuperare terreno. Durante l’evento, è stato possibile osservare la sua determinazione e il sorriso che accompagna le sue prestazioni. I risultati ottenuti rafforzano la sua posizione nella classifica generale della stagione.

Bologna, 29 marzo 2026 – Quel sorriso gentile, quasi timido. Quella grinta in pista di chi sa cosa vuole e sa anche andare a prenderselo. Ha solo 19 anni Kimi Antonelli, bolognese doc, e oggi ha centrato la sua seconda vittoria in un Gran Premio, quello Suzuka in Giappone. Eguagliando un gigante come Charles Leclerc. Con la sua Mercedes numero 12 (lo stesso numero con con cui Senna vinse il suo primo titolo iridato nel 1988, e non è un caso) diventa il più giovane leader del Mondiale nella storia della Formula 1, battendo il primato che apparteneva a Lewis Hamilton, che nel 2007 salì in vetta alla classifica iridata a 22 anni, 4 mesi e 6 giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kimi Antonelli, secondo trionfo in 2 gare: “Partenza terribile, ho avuto fortuna”

Articoli correlati

Leggi anche: F1, Andrea Kimi Antonelli: “Ho avuto fortuna con la Safety Car, ma il passo è stato incredibile”

Jannik Sinner mette il trionfo a Indian Wells in secondo piano per ringraziare Kimi AntonelliJannik Sinner dopo il trionfo a Indian Wells ha celebrato Kimi Antonelli che nella stessa giornata ha vinto il suo primo Gran Premio di Formula 1 in...

Kimi Antonelli's Inevitable First Win

Tutto quello che riguarda Kimi Antonelli

Temi più discussi: Kimi Antonelli, atto II: dall'esordio alla pole in Giappone; Kimi Antonelli, il sogno del predestinato continua. Altra pole in Giappone: Incredibile, ora testa alla gara; Gp Giappone, Antonelli vince ancora: è il leader del mondiale; Gp Giappone, Antonelli in pole a Suzuka: Più bella della Cina. Alla partenza avrò le farfalle nello stomaco.

Kimi Antonelli vince il GP del Giappone e balza in testa al Mondiale di F1! Podio d’orgoglio per LeclercAndrea Kimi Antonelli si complica la vita con una partenza da incubo ma vince comunque per dispersione il Gran Premio del Giappone 2026, diventando il ... oasport.it

F1, Andrea Kimi Antonelli: Ho avuto fortuna con la Safety Car, ma il passo è stato incredibileBack to back Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano ha vinto per la seconda volta consecutiva una gara di Formula 1, imponendosi dopo la Cina anche al ... oasport.it

KIMI ANTONELLI VINCE IL GRAN PREMIO DEL GIAPPONE Super gara di un super Kimi anche a Suzuka, con il pilota italiano riuscito ad ottenere un incredibile BACK TO BACK dopo il primo successo in Cina Antonelli chiude davanti a Piastri e Lecl - facebook.com facebook

Formula 1, Kimi Antonelli vince il GP Giappone x.com