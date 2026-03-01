L’OraSì mette tutto in campo | l’ultimo quarto decide la partita e San Severo

Nella 29ª giornata di Serie B Nazionale, l’OraSì Ravenna ha giocato contro l’Allianz Pazienza San Severo al Pala Falcone e Borsellino. La partita si è conclusa con una sconfitta per Ravenna, che ha perso 89-76. L’ultimo quarto è stato decisivo e ha determinato il risultato finale.

confitta nella 29ª giornata di Serie B Nazionale per l'OraSì Ravenna al Pala Falcone e Borsellino contro l'Allianz Pazienza San Severo con il punteggio di 89-76. I giallorossi, con un roster accorciato dagli infortuni del capitano Gabriel Dron e di Alessandro Naoni, hanno comunque messo in campo energia, personalità e hanno dato vita ad una partita equilibrata per trenta minuti. "Sicuramente l'assenza di Ale e Gabri ci ha tolto dei punti di riferimento ma allo stesso tempo ci siamo compattati e abbiamo provato a vincere anche per loro - afferma Maurizio Ghigo -. Nel finale si è fatta sentire un po 'di stanchezza e loro sono stati bravi a punirci ogni volta.