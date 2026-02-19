Ultimo quarto fatale | l' OraSì capitola contro Nocera dopo un match combattuto

L’OraSì Ravenna ha perso contro Nocera nella partita della 28ª giornata di Serie B Nazionale, a causa di un ultimo quarto difficile. La squadra di casa ha aumentato il ritmo, riuscendo a ribaltare il punteggio negli ultimi minuti. Nonostante un buon avvio, Ravenna ha subito un calo fisico e ha commesso alcuni errori decisivi. Nocera, invece, ha approfittato delle opportunità, trovando canestri importanti negli ultimi attacchi. La partita si è conclusa con il punteggio di 88-80, lasciando l’OraSì a mani vuote.

La trasferta della 28esima giornata di Serie B Nazionale vede l'OraSì Ravenna sconfitta dalla della Power Basket Nocera con il punteggio di 88-80. Una gara intensa e a tratti molto equilibrata, nella quale i giallorossi hanno provato più volte a rientrare dopo un avvio complicato. L'ultimo quarto è quello decisivo per il risultato, l'OraSì ha provato a rimanere in partita fino alla fine nonostante Paolin a mezzo servizio a causa di un virus intestinale che lo ha colpito in giornata. "Sapevamo che gli avversari sarebbero partiti forte, noi non siamo stati capaci di limitare la loro transizione nel primo quarto, mentre nel secondo abbiamo difeso meglio e fatto girare bene la palla - commenta Gabriel Dron -.