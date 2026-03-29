Romelu Lukaku non si è presentato alla doppia seduta di allenamento a Castel Volturno, dopo aver partecipato agli impegni con la nazionale. Il club ha applicato una multa immediata all’attaccante belga. La sua presenza a Napoli è attesa per martedì, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sul suo rientro.

Romelu Lukaku ha saltato la doppia seduta a Castel Volturno e il Napoli non lascia passare inosservato: multa immediata per l’attaccante belga, rientrato dagli impegni con la nazionale. Secondo quanto rivela Tuttosport, non si tratta di un vero braccio di ferro tra il club e il giocatore, che martedì dovrebbe rientrare a Castel Volturno. Lukaku e il Napoli: martedì arriva la resa dei conti. La giornata di martedì rappresenta il vero banco di prova. Antonio Conte torna a guidare personalmente gli azzurri e gli allenamenti riprenderanno in vista del big match contro il Milan. Se Lukaku dovesse mancare di nuovo, il Napoli è pronto a escalare con provvedimenti ben più severi: esclusione dalla rosa e conseguenze ancora più pesanti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lukaku tornerà a Napoli martedì? Il belga ha già deciso: cosa succederà

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Tutto quello che riguarda Lukaku tornerà

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