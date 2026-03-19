Dagli Stati Uniti arrivano nuove voci di un interesse concreto per Kevin De Bruyne, che sembra aver già preso una decisione. Le sirene americane si ripresentano con insistenza, ripetendo quanto accaduto un anno fa. Il giocatore belga, al momento, non ha ancora annunciato ufficialmente il suo futuro, ma le indiscrezioni continuano a circolare.

Dagli Stati Uniti tornano a farsi sentire alcune avances per Kevin De Bruyne, proprio come accadde esattamente un anno fa. Era l’estate del 2025 quando il fuoriclasse belga, dopo l’addio al Manchester City, si trovava di fronte a una scelta cruciale per il suo futuro. I Chicago Fire erano già stati prepotenti allora, ma il regista belga aveva scelto di approdare a Napoli, firmando con i campioni d’Italia in carica e respingendo le lusinghe americane. Chicago Fire: il ritorno della corte americana. Stando a quanto riportato da Il Mattino, i Chicago Fire sono tornati alla carica, pronti a rilanciare la corte al 34enne. Non è casuale che gli americani riprovino: De Bruyne rappresenta ancora un’attrattiva commerciale e calcistica di prim’ordine, capace di elevare il profilo della squadra e del campionato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Futuro De Bruyne, sirene americane insistenti: il belga ha già deciso!

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