Il calciomercato si anima con l’addio di Momo Salah al Liverpool, mentre il Napoli si fa avanti con un’offerta. L’attaccante ha comunicato la volontà di lasciare il club inglese, suscitando numerose speculazioni sui possibili trasferimenti. Nel frattempo, l’interesse del club partenopeo si fa più concreto, anche se non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali.

Calciomercato Juventus: resta ancora distanza per il rinnovo di Vlahovic. Cosa è emerso dopo l’incontro con il club bianconero Vlahovic Milan, pista ancora aperta: tutto passa dalla trattativa di rinnovo con la Juventus. Le ultimissime Mercato Lazio, si raffredda la pista Milik? Costi, dubbi fisici e strategia del club spiegano lo stop di Formello Calciomercato Juventus: resta ancora distanza per il rinnovo di Vlahovic. Cosa è emerso dopo l’incontro con il club bianconero Genoa, Ekuban svela: «De Rossi mi urlava che sono uno scandalo del calcio, ma va bene perché ci trasmette coraggio. Ecco cosa penso sulla sfida con la Juventus» Pato confessa: «Quando guardavo Maldini in allenamento pensavo questo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lukaku scaricato, il Napoli si consola con Salah: “C’è stato un blitz”

Articoli correlati

L’atteso ritorno in campo di Lukaku con il Napoli è stato spoilerato dalla squadra avversariaRomelu Lukaku torna in campo col Napoli in un'amichevole contro il Savoia, squadra primatista nel girone I di Serie D.

Napoli, Ilenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena: il corpo scaricato in ospedale, si cerca il fratelloUna ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli,...

Una selezione di notizie su Lukaku scaricato

Temi più discussi: Napoli, anche Conte ha scaricato Lukaku: ultimatum a Big Rom, cosa succede se non torna entro il 31 marzo; Napoli, preoccupano le condizioni di Lukaku: le novità; Napoli, Lukaku è un caso? Il belga lascia Nazionale ma non torna a Castel Volturno; Lukaku lascia la nazionale belga, ma non rientra a Napoli. Sky: Club sorpreso e irritato.

Napoli, anche Conte ha scaricato Lukaku: ultimatum a Big Rom, cosa succede se non torna entro il 31 marzoLukaku-Napoli, ultimatum per il rientro fissato per il 31 marzo: cosa rischia il belga. Conte e il club aspettano risposte nelle prossime ore decisive. sport.virgilio.it

Con Lukaku alta tensione, è rottura se non torna a NapoliPassano le ore e cresce la tensione tra il Napoli e Lukaku, in un conto alla rovescia per martedì. Il club azzurro ha preso molto male la decisione dell'attaccante di rimanere in Belgio a curarsi senz ... ansa.it

Il caso Lukaku è molto più profondo di quanto sembri Big Rom è rimasto a lavorare a Bruxelles e ha alzato un muro: nelle prossime ore deciderà se tornare sui suoi passi o meno. Ma dietro questa situazione c’è una storia più complessa, secondo quanto rip - facebook.com facebook