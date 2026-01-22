L'atteso ritorno in campo di Lukaku con il Napoli è stato spoilerato dalla squadra avversaria

Lukaku, atteso ritorno in campo con il Napoli, è stato anticipato dai dettagli della squadra avversaria. Durante un’amichevole contro il Savoia, leader nel girone I di Serie D, il calciatore ha fatto il suo rientro ufficiale. Questo incontro segna un passo importante nel percorso di recupero e integrazione del giocatore nel nuovo contesto.

Romelu Lukaku torna in campo col Napoli in un'amichevole contro il Savoia, squadra primatista nel girone I di Serie D. È stato lo stesso club di Torre del Greco a rendere noto l'allenamento congiunto tra le due compagini.

