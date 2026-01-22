L'atteso ritorno in campo di Lukaku con il Napoli è stato spoilerato dalla squadra avversaria

Da fanpage.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lukaku, atteso ritorno in campo con il Napoli, è stato anticipato dai dettagli della squadra avversaria. Durante un’amichevole contro il Savoia, leader nel girone I di Serie D, il calciatore ha fatto il suo rientro ufficiale. Questo incontro segna un passo importante nel percorso di recupero e integrazione del giocatore nel nuovo contesto.

Romelu Lukaku torna in campo col Napoli in un'amichevole contro il Savoia, squadra primatista nel girone I di Serie D. È stato lo stesso club di Torre del Greco a rendere noto l'allenamento congiunto tra le due compagini.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Lukaku…il ritorno tanto atteso!

Leggi anche: Napoli, un passo indietro a livello mentale. La buona notizia è il ritorno di Lukaku (anche fuori dal campo)

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Raffaello a Perugia; IL MIRACOLO PERUGINO DELLA MADONNA DI MONTELUCE; Musica, grandi nomi e nuovi talenti in scena. Carboni, atteso ritorno; Alberto Trentini atteso da Mattarella. Il ritorno al Lido (forse) tra 10 giorni.

l atteso ritorno inL’atteso ritorno in campo di Lukaku con il Napoli è stato spoilerato dalla squadra avversariaRomelu Lukaku torna in campo col Napoli in un'amichevole contro il Savoia, squadra primatista nel girone I di Serie D ... fanpage.it

l atteso ritorno inMusica, grandi nomi e nuovi talenti in scena. Carboni, atteso ritornodi Pierfrancesco Pacoda L’attesa per chi ama la canzone d’autore è tutta per il ritorno sulle scene di Luca Carboni ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.