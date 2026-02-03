Questa mattina a Napoli, Ilenia Musella è stata colpita con una coltellata alla schiena. Dopo l’aggressione, i soccorritori l’hanno portata d’urgenza all’ospedale Villa Betania nel quartiere Ponticelli. Purtroppo, nonostante le cure, la ragazza di 22 anni è morta nel pomeriggio. Ora gli investigatori cercano il fratello, che potrebbe avere qualche legame con quanto successo.

Una ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima, secondo le ultime informazioni, aveva una ferita da arma da taglio alla schiena. Sono stati sentiti i familiari e gli amici della giovane, che risiedeva nel rione Conocal. Intanto, decine di persone si sono riunite all'ingresso dell'ospedale. Non si sono verificati per il momento episodi di disordine. Secondo le ultime indiscrezioni, gli investigatori della Polizia di Stato sono sulle tracce del fratello di Ilenia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Napoli, Ilenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena: il corpo scaricato in ospedale, si cerca il fratello

Approfondimenti su Ilenia Musella ospedale

Questa mattina a Napoli, una ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, è stata colpita con una coltellata alla schiena.

Questa mattina a Napoli, una giovane di 22 anni, Ilenia Musella, è stata trovata ferita e portata d’urgenza al Villa Betania nel quartiere Ponticelli.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ilenia Musella ospedale

Argomenti discussi: Fs Logistix consolida il corridoio intermodale Duisburg-Milano: salgono da sei a dieci i collegamenti settimanali? per ciascuna direzione.

Napoli, Ilenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena: la 23enne è morta dopo il ricovero in ospedaleUna ragazza di 23 anni è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima, secondo ... ilmessaggero.it

Napoli: Ilenia Musella uccisa in un accoltellamento, indagini attiveUn drammatico episodio di violenza ha scosso il quartiere Ponticelli di Napoli. Una giovane di 22 anni, Ilenia Musella, ha perso la vita a seguito di un accoltellamento. Le circostanze della sua morte ... notizie.it

Napoli, Ilenia Musella uccisa a coltellate: tensione davanti all'ospedale - facebook.com facebook