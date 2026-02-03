Napoli Ilenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena | il corpo scaricato in ospedale si cerca il fratello
Questa mattina a Napoli, Ilenia Musella è stata colpita con una coltellata alla schiena. Dopo l’aggressione, i soccorritori l’hanno portata d’urgenza all’ospedale Villa Betania nel quartiere Ponticelli. Purtroppo, nonostante le cure, la ragazza di 22 anni è morta nel pomeriggio. Ora gli investigatori cercano il fratello, che potrebbe avere qualche legame con quanto successo.
Una ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima, secondo le ultime informazioni, aveva una ferita da arma da taglio alla schiena. Sono stati sentiti i familiari e gli amici della giovane, che risiedeva nel rione Conocal. Intanto, decine di persone si sono riunite all'ingresso dell'ospedale. Non si sono verificati per il momento episodi di disordine. Secondo le ultime indiscrezioni, gli investigatori della Polizia di Stato sono sulle tracce del fratello di Ilenia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
