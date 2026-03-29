Lukaku non era un talento ma più sbagliava più si allenava duramente

Romelu Lukaku, attaccante noto per la sua dedizione, non era considerato un talento naturale da giovane. Secondo alcune dichiarazioni, più commetteva errori in campo, più si impegnava negli allenamenti per migliorare le sue prestazioni. La sua carriera si è sviluppata attraverso un impegno costante e una forte determinazione, caratteristiche che gli hanno permesso di diventare un professionista di alto livello.

“Lukaku da giovane non era un talento: più sbagliava, più si allenava duramente” Romelu Lukaku è un grande professionista. Checché se ne dica in questi giorni per una vicenda dai contorni poco chiari. In Belgio il giornale Hln dedica un articolo al ritiro di René Peeters (64 anni) storico allenatore delle giovanili dell’Anderlecht che lascia dopo 27 stagioni. Il giornale belga pubblica pillole del suo pensiero, una delle quali ovviamente è dedicata a Big Rom. L’omaggio giovedì sera allo stadio contro il Gent. L’importanza della tecnica. Peeters non è mai stato un uomo da fogli di calcolo. “Sono un tecnico maniacale. Il mio motto? Un controllo mancato non è un dettaglio, è un disastro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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