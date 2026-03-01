Romelu Lukaku, che prima dell’arrivo al Napoli era considerato un giocatore in disparte al Chelsea, dopo 281 giorni dall’infortunio torna in campo e segna il gol decisivo per il successo contro il Verona. L’attaccante belga, che si allenava da solo durante il periodo di inattività, ha contribuito alla vittoria con un’azione importante. La sua presenza in campo ha segnato un momento chiave per la squadra.

Fu Conte a salvarlo, un anno e mezzo fa. Si allenava da solo in una palestra del centro sportivo di Cobham a Londra Mg Verona 28022026 - campionato di calcio serie A Hellas Verona-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: esultanza gol Romelu Lukaku Romelu Lukaku era uno scarto, ora torna protagonista: dopo 281 giorni dall’infortunio, firma il gol decisivo che regala al Napoli una vittoria fondamentale sul Verona. Emozioni, lacrime e abbracci con compagni e staff: una liberazione per lui e per la squadra. “Sono stati mesi difficili a livello personale. Il calcio mi ha dato tutto nella vita – ha detto piangendo – ma perdere un padre come è successo a me è pesante ogni giorno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Prima del Napoli, Lukaku era uno scarto del Chelsea che si allenava da solo (Corsera)

Lukaku umiliato dai tifosi del Chelsea con cori impietosi mentre si allena solo nel Maradona desertoI tifosi del Chelsea hanno consumato la loro vendetta con Lukaku dopo aver eliminato il Napoli dalla Champions: lo chiamano "rifiuto", poi gli...

Leggi anche: Erica Fox: la triatleta divorata da uno squalo mentre si allenava con il suo club di nuoto

Una selezione di notizie su Prima del Napoli.

Temi più discussi: Lukaku, gol e lacrime: Prima di arrivare a Napoli ero morto. Questa squadra mi fa andare avanti; Lukaku dopo il gol in Verona-Napoli: Prima di arrivare al Napoli ero morto; Lukaku, gol all’ultimo minuto e poi lacrime: Prima di arrivare al Napoli ero morto, poi…; Verona-Napoli risultato: 1-2, Lukaku gol all'ultimo respiro.

Lukaku si commuove a fine partita: Sono stati mesi difficili. Prima di arrivare al Napoli ero mortoL'attaccante belga è tornato al gol dopo il lungo infortunio e un lutto familiare che lo ha segnato profondamente ... napolitoday.it

Lukaku piange: Perdere papà come l’ho perso io. Prima del Napoli ero morto, il Napoli mi ha dato tantoRomelu Lukaku, l’attaccante del Napoli che oggi è entrato e portato gli azzurri alla vittoria contro il Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn Gol pesantissimo però sono contento per la ... ilnapolista.it

Lukaku: “Prima del Napoli, ero morto” Ci sono parole che vanno oltre il risultato. Oltre il gol al 95’. Romelu Lukaku, nel post partita a DAZN, ha parlato così: “Vado avanti per i miei figli, vado avanti per mio fratello, vado avanti per il Napoli che mi è sempre stato - facebook.com facebook