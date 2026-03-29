Lukaku Napoli l’ultimatum di De Laurentiis | rientro in 48 ore o va fuori squadra! La guerra fredda

Il presidente del club ha dato un ultimatum all’attaccante belga, chiedendogli di tornare in squadra entro 48 ore. In caso contrario, l’atleta sarà escluso dalla rosa ufficiale. La situazione tra le parti è tesa e si accentua la distanza tra le posizioni. La comunicazione è arrivata dopo settimane di disaccordo e tensione tra il giocatore e la società.

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