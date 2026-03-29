Tra il calciatore e il club si è verificata una frattura evidente, con il centravanti che ha scelto di restare in Belgio invece di tornare a Castel Volturno come previsto. Il presidente del club ha comunicato un ultimatum, mentre un collaboratore ha cercato di mediare tra le parti. La situazione ha messo a rischio la presenza del calciatore in rosa e ha suscitato discussioni interne.

SCONTRO TOTALE NAPOLI-LUKAKU. Rottura clamorosa tra Romelu Lukaku e la SSC Napoli. Il centravanti ha deciso di rimanere in Belgio, violando gli accordi sul rientro a Castel Volturno. Il presidente Aurelio De Laurentiis è furibondo e ha lanciato un ultimatum tramite l’agente Federico Pastorello: se il giocatore non si presenterà all’allenamento di martedì, scatterà l’esclusione dalla rosa a tempo indeterminato e una possibile causa per danni d’immagine. Il DS Giovanni Manna lavora per ricucire lo strappo ed evitare conseguenze che comprometterebbero anche il futuro del belga in vista del Mondiale. Ultimatum di De Laurentiis a Lukaku, il rischio fuori rosa e la mediazione di Manna Cosa è successo tra Romelu Lukaku e il Napoli e qual è l’ultimatum di De Laurentiis?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Cosa è successo tra Lukaku e il Napoli: l’ultimatum di De Laurentiis, il rischio fuori rosa e la mediazione di Manna

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