Trevisani netto su Luis Henrique | Il brasiliano è fischiato per questo motivo | vi spiego!

Luis Henrique è stato fischiato durante una partita, motivo che ha suscitato molte discussioni. In questo articolo, analizziamo le ragioni di questo comportamento e le valutazioni di Trevisani, offrendo una spiegazione chiara e obiettiva del contesto.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il momento dei nerazzurri non è esente da critiche, nonostante la centralità del progetto tecnico. Durante l’ultima puntata del programma “Fontana di Trevi”, il noto giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha analizzato con estrema severità il rendimento di alcuni singoli della Beneamata, sollevando dubbi sulla gestione tattica e sul valore di mercato di alcuni interpreti. Il caso Luis Henrique: aspettative tradite?. Al centro del dibattito c’è Luis Henrique, l’ esterno brasiliano arrivato con grandi speranze per rinforzare le corsie laterali. 🔗 Leggi su Internews24.com

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, commenta la recente vittoria contro il Pisa, spiegando le ragioni dietro alcune scelte di formazione, come il cambio di Dimarco con Luis Henrique e il coinvolgimento su Sommer.

