Una nuova produzione cinematografica racconterà la vicenda di una donna che, nel corso del Novecento, ha superato ostacoli e resistenze per creare un’università in Italia. La trama si concentra sulla sua determinazione nel realizzare un progetto educativo d’avanguardia, diventando così la prima donna a fondare un’università nel paese. La storia sarà presto mostrata sul grande schermo.

Una storia che uscirà presto sullo schermo racconta come una sola donna abbia sfidato le barriere del Novecento per fondare un ateneo. Luigia Tincani, unica nel italiano a creare un’università da sola, diventa protagonista di un docufilm intitolato La rivoluzione silenziosa. L’opera, prodotta da Lucia Macale per la Imago Film e diretta da Claudio Rossi Massimi, sarà presentata in anteprima il 15 aprile al Cinema Adriano di Roma. Questa narrazione non si limita a elencare i fatti biografici, ma esplora come una visione audace abbia anticipato decenni di conquiste civili. La figura della filosofa ed educatrice emerge attraverso testimonianze di alto spessore e immagini d’archivio, rivelando come la conoscenza sia stata concepita come patrimonio collettivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luigia Tincani: l’unica donna che fondò un’università in Italia

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