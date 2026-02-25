Arisa non solo Sanremo | la confessione davanti alle telecamere ed è gaffe Io l’unica donna che…

Alla vigilia del suo ritorno sul palco del Festival di Sanremo 2026, Arisa aveva scelto un contesto informale per raccontarsi, lontano dalle luci dell’Ariston. L’artista era stata ospite di Tintoria, il podcast condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, in una puntata pubblicata su YouTube proprio nelle ore in cui il Festival prendeva il via. Poche ore dopo, durante la prima serata, avrebbe presentato al pubblico dell’Ariston il suo nuovo brano, Magica favola. L’atmosfera nello studio del podcast è stata leggera, complice il tono ironico dei due conduttori. Arisa si è lasciata andare a ricordi personali e aneddoti del passato, alternando riflessioni sul presente a episodi lontani nel tempo. Tra questi, uno in particolare ha catturato l’attenzione, trasformandosi in uno dei momenti più divertenti della chiacchierata. Leggi anche: Laura Pausini a Sanremo, tutto quello che il pubblico ha notato durante la prima serata Sanremo 2026, l’errore di Arisa: “Il fantac***”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Ero l’unica donna che…”. Arisa, clamorosa gaffe e cala il gelo in diretta: tutti di sassoArisa ha commesso una gaffe durante una diretta televisiva, causando un momento di imbarazzo tra il pubblico.

Arisa: “Ero l’unica donna che giocava al fantacaz…”, il lapsus a Tintoria e la reazione dei comiciArisa ha fatto un passo indietro nel tempo ricordando di aver vinto una partita di Fantacalcio tra amici, cosa insolita per lei.

Temi più discussi: Rebecca Baglini: Voglio trasformare Sanremo in un palcoscenico di linguaggi, non solo d’immagine; Sanremo 2026, Arisa chi è: esordi, sfogo contro Amadeus e tricotillomania. Testo e significato del brano 'Magica favola'; Arisa a Sanremo 2026: Ho sempre pensato all'amore e alla carriera, e così ho trascurato la felicità. Magica favola parla di questo. Oggi sto bene da sola, non ho bisogno di un uomo per sentirmi completa; Sanremo 2026, cantanti, ospiti, cover e non solo: tutto quello che c’è da sapere sul Festival.

Arisa canta Magica favola a Sanremo 2026: il testo e il significato della canzoneArisa Magica favola in gara a Sanremo 2026: testo e significato della canzone della cantante alla ottava partecipazione. superguidatv.it

Il significato dell’abito di Arisa a Sanremo: vive la sua femminilità con grazia abbandonando il superfluoLook candido per Arisa al debutto sanremese. L'abito, realizzato appositamente per lei, rientra in un progetto estetico che si svilupperà durante le serate ... fanpage.it

Arisa, intervenuta a Tintoria podcast a Sanremo, ha ammesso di essere una grande fantallenatrice - facebook.com facebook

Sanremo: è Conti-amarcord. Gag Pausini e Yaman. La top 5: Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-Masini Classifica|Gara x.com