Federico Pellegrino ha conquistato una medaglia olimpica, e questa vittoria gli dà grande soddisfazione perché rappresenta il suo obiettivo principale. La sua emozione cresce, perché si tratta della terza medaglia, ma quella che desiderava di più era questa. Pellegrino ha spiegato che, dopo anni di duro lavoro, questa vittoria dimostra che lo sci di fondo italiano ha ancora molte sfide da affrontare.

La gioia di Federico Pellegrino è tanta: la terza medaglia olimpica è arrivata, ma è una di quelle che voleva di più. La staffetta italiana è bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina, vent’anni dopo l’oro di Torino 2006. E lo è pur non avendo necessariamente il miglior complessivo, ma un’unione d’intenti davvero importante per arrivare all’obiettivo finale. Così Chicco ai microfoni della Rai: “ Questa è l’unica medaglia che contava per quest’anno. E’ stato un lavoro durato quattro anni, e non come in passato solo su me stesso, sulle mie gambe, ma anche e soprattutto sui compagni di squadra. Oggi in campo c’eravamo noi quattro, ma gli allenamenti li abbiamo condivisi con tanti atleti che ci hanno spinto a migliorarci giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federico Pellegrino: “Questa è l’unica medaglia che contava. Lo sci di fondo italiano ha ancora tanto da raccontare”

Tanta emozione oggi per gli atleti italiani alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.