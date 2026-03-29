Durante l’allenamento della nazionale rumena, l’allenatore Mircea Lucescu ha accusato un malore e si è sentito male. È stato soccorso dai medici presenti sul campo e successivamente trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. L’evento ha interrotto le attività della squadra, che ha sospeso gli allenamenti in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del tecnico.

"> Il crollo del tecnico romeno Mircea Lucescu. Nella giornata di domenica, il presidente della Federazione Rumena di Calcio ha comunicato che Mircea Lucescu, attuale allenatore della nazionale romena, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Questo incidente è avvenuto durante una riunione della squadra in preparazione alla delicata sfida contro la Slovacchia. Testimoni oculari sostengono che Lucescu ha mostrato segni di malessere prima di collassare, colpendo i presenti e instaurando un clima di grande preoccupazione tra i membri dello staff e i giocatori. La notizia ha immediatamente fatto il giro dei media, sollevando un’ondata di preoccupazione tra i tifosi e gli appassionati di calcio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lucescu ricoverato dopo un malore durante l’allenamento della Nazionale rumena.

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