Il sindaco Palmisano colto da malore | ricoverato all' ospedale Perrino

Il sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano, è stato ricoverato all’ospedale Perrino dopo aver avuto un malore intorno a mezzogiorno di oggi. L’episodio si è verificato mentre Palmisano si trovava nel suo ufficio al municipio, lasciando i dipendenti in allerta. Un’ambulanza è intervenuta rapidamente, portandolo in ospedale per le cure del caso.

Il primo cittadino di Ceglie Messapica non si è sentito bene mentre si trovava in municipio. Un suo collaboratore ha chiamato i soccorsi. Sottoposto ad accertamenti in Neurologia CEGLIE MESSAPICA – Si sono vissuti momenti di apprensione per Angelo Palmisano. Il sindaco di Ceglie Messapica è stato colto da un malore intorno alle ore 12 di oggi (lunedì 16 febbraio) mentre si trovava all'interno del municipio. E' stato un suo collaboratore ad allertare i soccorsi. Da quanto appreso, il primo cittadino sarebbe rimasto sempre vigile e cosciente. Trasportato presso l'ospedale Perrino dal personale del 118, è stato sottoposto ad accertamenti, nel reparto di Neurologia.