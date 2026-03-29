Lucescu che paura! Malore in ritiro con la Romania ma arrivano rassicurazioni

Durante un ritiro con la nazionale, l'allenatore ha accusato un malore che ha richiesto interventi medici. Le autorità sportive hanno comunicato che le condizioni di salute sono stabili e sotto controllo. Nessuna altra informazione ufficiale è stata rilasciata, e le prossime verifiche sono programmate nei prossimi giorni. La squadra continuerà l’allenamento come previsto.

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