Mircea Lucescu, allenatore di 80 anni, sta attraversando un periodo di salute difficile, con tre ricoveri ospedalieri iniziati a dicembre, senza che siano state fornite dettagli sulle ragioni. Nonostante le condizioni di salute, ha dichiarato di voler portare la nazionale rumena ai prossimi Mondiali, aggiungendo che non intende arrendersi.

Mircea Lucescu ha 80 anni e non sta bene. Da dicembre è stato ricoverato in ospedale tre volte, e non vuole dire per cosa. Perché nel frattempo si sta giocando la qualificazione al Mondiale con la sua Romania, e non vuole che la sua malattia diventi il tema dominante. Ne parla in una bella intervista al Guardian. “NON POSSO ANDARMENE”. “Quando i medici mi hanno detto che potevo continuare ad allenare, mi sono concentrato su ciò che dovevo fare per la Romania. Ho parlato con la federazione e mi hanno detto che non riuscivano a trovare una soluzione alla situazione. Non sono nella mia forma migliore, quindi mi sarei fatto da parte se ci fosse stata un’altra opzione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lucescu è malato ma vuole portare al Romania al Mondiale: “Non posso mollare da codardo”

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