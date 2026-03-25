Mircea Lucescu, allenatore di 80 anni, ha subito tre ricoveri ospedalieri a partire da dicembre, senza rivelare i motivi. Nonostante le sue condizioni di salute, ha dichiarato di voler portare la nazionale romena ai prossimi Mondiali, affermando di non voler mollare nonostante le difficoltà.

Mircea Lucescu ha 80 anni e non sta bene. Da dicembre è stato ricoverato in ospedale tre volte, e non vuole dire per cosa. Perché nel frattempo si sta giocando la qualificazione al Mondiale con la sua Romania, e non vuole che la sua malattia diventi il tema dominante. Ne parla in una bella intervista al Guardian. “NON POSSO ANDARMENE”. “Quando i medici mi hanno detto che potevo continuare ad allenare, mi sono concentrato su ciò che dovevo fare per la Romania. Ho parlato con la federazione e mi hanno detto che non riuscivano a trovare una soluzione alla situazione. Non sono nella mia forma migliore, quindi mi sarei fatto da parte se ci fosse stata un’altra opzione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lucescu è malato ma vuole portare la Romania al Mondiale: “Non posso mollare da codardo”

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