Igor Tudor riparte dal Tottenham | contratto con il club londinese fino a giugno 2026

Il Tottenham ha scelto Igor Tudor come nuovo allenatore, motivato dalla necessità di migliorare le prestazioni della squadra. Tudor firma un contratto fino a giugno 2026 e si presenta con l’obiettivo di rinnovare il gioco dei londinesi. La società punta sulla sua esperienza internazionale per portare freschezza e risultati concreti alla squadra.

Londra, 13 febbraio 2026 – Nuova avventura per Igor Tudor, che sarà il nuovo allenatore del Tottenham. La dirigenza del club londinese, che nei giorni scorsi ha esonerato Thomas Frank, ha scelto di ripartire dal tecnico croato, reduce dall'esperienza con la Juventus. Per Tudor si tratta di un'opportunità di rivalsa, dopo l'esperienza tra alti e bassi alla Vecchia Signora. Il tecnico, infatti, aveva preso il posto di Thiago Motta nel marzo del 2025, dopo le due pesanti sconfitte della Vecchia Signora contro Atalanta e Fiorentina. Tudor è stato bravo a calarsi subito nella parte e a centrare la qualificazione in Champions League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Tudor si è unito al Tottenham per sei mesi, dopo aver lasciato la Juventus ad ottobre.

La Juventus ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Igor Tudor.

