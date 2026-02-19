Il nuovo stadio le firme contro Lotito i tifosi in sciopero | la Lazio nel ciclone
Il nuovo stadio ha scatenato proteste e polemiche tra i tifosi della Lazio. La causa principale è la decisione della società di costruire l’impianto senza coinvolgere pienamente i supporter. Alcuni tifosi hanno deciso di fermare le attività, manifestando il loro dissenso con scioperi e raccolte firme. Le firme contro Lotito sono aumentate nelle ultime settimane, mentre gruppi di sostenitori si sono radunati davanti alla sede della società. La questione resta aperta e divide il mondo biancoceleste.
Il presidente ha presentato il progetto per il nuovo impianto. Ma i dubbi sono ancora molti Sogno per alcuni, incubo per altri, mezzo sogno e mezzo incubo per i tifosi, canovaccio per raccolte firme contro la dirigenza che uniscono Osho ad Alessandro Di Battista: il futuribile cosiddetto “stadio della Lazio”, già stadio Flaminio, non è ancora nato, ma è come se lo fosse, per la quantità di entusiasmi e timori che suscita. E insomma, due giorni fa, quando la Lazio ha presentato il progetto a Formello, c’era chi si attaccava alla sensazione che il Campidoglio approvasse la prospettata ristrutturazione dell’impianto progettato da Pier Luigi e Antonio Nervi tra il 1957 e il 1958, e chi si sente nel limbo: che effetto avrà lo stadio sul quartiere? E quanto ci vorrà? (I tifosi, allarmati dalla temuta mancanza di risorse e in polemica con la dirigenza in generale, intanto scioperano disertando le partite della squadra all’Olimpico). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Lazio Genoa nel deserto: Olimpico vuoto e protesta contro Lotito. I tifosi prendono posizione!La partita tra Lazio e Genoa si è giocata in un Olimpico semideserto, con i tifosi che hanno deciso di protestare contro la società e Lotito.
Scoppia la lite tra Lotito e i tifosi della Lazio allo stadio dopo la partita: gli urlano di tuttoDopo il pareggio tra Lazio e Fiorentina, si è verificato un episodio di contestazione allo stadio Olimpico.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
