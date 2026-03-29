L’oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026 | Toro e Pesci pronti a concretizzare i sogni
Per la settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026, Venere entra nel segno del Toro, influenzando i rapporti e incentivando un approccio più pratico. La Luna piena in Bilancia si verifica durante questo periodo e provoca tensioni nelle coppie, portando alla luce questioni legate alle scelte tra sentimenti e ragione.
Nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026, Venere entra in Toro portando concretezza nei rapporti e la Luna piena in Bilancia scuote le coppie: è tempo di scegliere tra cuore e ragione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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