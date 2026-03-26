L'oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026, secondo Artemide, prevede un periodo di trasformazione per quattro segni zodiacali. Le previsioni indicano che, tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, si apre un passaggio importante che richiede attenzione alle scelte e a una pulizia interiore. Non si tratta di un cambiamento repentino, ma di un momento che può portare a una svolta significativa.

Tra la fine di marzo e l’inizio di aprile si apre una soglia sottile ma decisiva. Non è un cambio improvviso, ma un passaggio che chiede pulizia interiore e scelte più essenziali. Alcuni ritmi si fermano, altri diventano finalmente più naturali. È qui che nasce una fioritura consapevole: non forzata, ma costruita giorno dopo giorno. Questa settimana invita a semplificare, a lasciare il superfluo e a riconnettersi con ciò che davvero sostiene equilibrio e continuità. A cura di Artemide Aggiornato il 26 marzo 2026 In breve: Giorni Top: 1 e 4 aprile Giorni di Ascolto: 30 marzo e 2 aprile Focus settimanale: Riconnessione e semplificazione nelle scelte quotidiane Il Ranking della Rinascita Capricorno – In Attesa: serve tempo per riorganizzare priorità concrete. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo della prossima settimana 30 marzo-5 aprile 2026 secondo Artemide: una settimana di rinascita e svolta per 4 segni. Le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

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