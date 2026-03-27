L’oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026 e la classifica di Jonathan | Toro dominatore delle stelle

L’oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026 si concentra sui movimenti planetari e sui cambiamenti stagionali. La Primavera entra nel suo momento più intenso, portando nuove energie e influenze astrali. La classifica di Jonathan vede il Toro al primo posto, con altri segni che seguono nel quadro delle previsioni settimanali. Le stelle indicano un periodo di trasformazioni e di nuovi avvicinamenti tra i segni.

L'oroscopo della settimana che va dal 30 marzo al 5 aprile 2026 si apre sotto un cielo di profondo rinnovamento, segnato dal passaggio della Primavera che entra nel vivo del suo vigore. In questi sette giorni, le configurazioni astrali spingeranno verso una necessaria revisione degli obiettivi personali, favorendo chi saprà unire la visione lungimirante alla solidità dell'azione. Sarà una settimana caratterizzata da una forte spinta verso la stabilità e la realizzazione di progetti che covano sotto la cenere da tempo. In questo scenario vibrante, i tre segni più favoriti dalle stelle saranno il Toro, che domina la classifica con una forza rigeneratrice incredibile, seguito dalla Vergine e dai Pesci, pronti a raccogliere i frutti di una semina interiore ed esteriore durata mesi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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