Ferrara Musica protagonista il giovane pianista Zhen Jie Ye che esegue pagine di Chopin e Brahms

Domenica 11 gennaio alle 10.30, Ferrara Musica al Ridotto ospita il giovane pianista Zhen Jie Ye, che eseguirà brani di Chopin e Brahms. La rassegna prosegue nel valorizzare talenti emergenti, offrendo loro spazio e visibilità. L’appuntamento rappresenta un’occasione per ascoltare interpreti dotati di una formazione solida e di un’esperienza concertistica già avviata, in un contesto dedicato alla musica classica e alla scoperta di nuovi protagonisti.

Domenica 11 gennaio alle 10.30 la rassegna di Ferrara Musica al Ridotto prosegue la sua programmazione dedicata alla valorizzazione di giovani talenti emergenti, dando vetrina a interpreti che uniscono una solida preparazione accademica a un’attività concertistica già avviata.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Il giovane pianista barese Davide Dentuti suona Beethoven, Chopin, Ravel e Rachmaninov Leggi anche: Musica protagonista. Dalle pagine operistiche alla tradizione viennese. Un doppio concerto Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Epifania con la musica barocca: Serata di movimento e fantasia. Ferrara Musica e Bal’danza al Ridotto. Stagione al via con due giovani talenti - Si inaugura la rassegna ’Ferrara Musica al Ridotto’ con un appuntamento di alto profilo che vede protagonisti due emergenti del panorama musicale italiano e internazionale: il violoncellista Haolong ... ilrestodelcarlino.it Il quintetto ’Wasted generation’ protagonista a ’Un fiume di musica’ - Stasera alle 21 il Molo Wunderkammer (via Darsena 57, Ferrara) ospita il quintetto Wasted Generation, protagonista di un concerto che rappresenta una delle voci più fresche e significative del jazz ... ilrestodelcarlino.it Angelo Branduardi prosegue il viaggio di Futuro Antico e ci porta alla scoperta della musica alla corte degli Estensi. Un’opera che unisce ricerca storica e arte per celebrare il legame tra Ferrara e il patrimonio Unesco. Cosa ne pensate di questa operazione c - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.