Melania al cinema il documentario più costoso della storia inciampa in Italia | meno di mille euro al giorno

Melania, il documentario dedicato alla moglie di Donald Trump, in Italia si è trasformato in un piccolo caso cinematografico: non per il dibattito che genera, ma per il silenzio del pubblico. Costato decine di milioni di dollari, Melania, documentario sulla First Lady statunitense, registra un clamoroso insuccesso al box office italiano con appena 772 euro d'incasso. Un risultato che contrasta con l'andamento decisamente più solido negli Stati Uniti. Un flop che fa rumore: i numeri italiani di "Melania" Secondo The Hollywood Reporter, Melania è il documentario più costoso mai realizzato: 40 milioni di dollari solo per i diritti, a cui si aggiungono altri 35 milioni destinati alla promozione.

